باتشيكو يفاضل بين شيكابالا وعاشور للمشاركة أمام بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بين محمود عبدالرازق «شيكابالا» وإمام عاشور، للدفع بأحدهما في مباراة غدا أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.
وجاء تفكير باتشيكو بسبب عدم جاهزية يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، وشارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام شباب النادى وأحرز هدفا، لكنه مازال يحتاج بعض الوقت، لذا يفاضل باتشيكو بين شيكابالا وعاشور، لإشراك أحدهما.
وفى حالة أن قرر باتشيكو إشراك شيكابالا، سيشارك قائد الفريق في مركز صانع الألعاب، وفى حالة إشراك إمام عاشور، سيلعب بجوار طارق حامد ويتقدم فرجانى ساسى ليقوم بدور صانع الألعاب.
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