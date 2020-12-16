شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للأهلي.. إصابة موسيماني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثبتت مسحة كورونا التي خضع لها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة فريقه مع غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليتأكد غياب المدرب عن الاداراة الفنية للمباراة.

كما تحيط الشكوك حول قدرته على السفر مع البعثة إلى النيجر لبدء المشوار الإفريقي أمام سونديب في دورى ال32 لدورى أبطال إفريقيا، وتقرر عزل المدرب في مسكنة لحين إجراء مسحة جديدة وتلقى العلاج .