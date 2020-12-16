شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لبيراميدز بقائمة «مكتملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا للمباراة.

ويدخل الفريق المعسكر بقائمة شبه مكتملة يغيب عنها فقط عبدالله جمعة، الذي تعافى أمس من إصابته بفيروس كورونا، ومحمد عبدالشافى الذي يخوض برنامجا تأهيليا تمهيدا لعودته للتدريبات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.