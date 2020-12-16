شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقه حداد في ملاعب الأهلي على روح «عبد ربه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تعليماته لإدارة النشاط الرياضي بالوقوف دقيقه حداد قبل بدء جميع تدريبات الفرق الرياضية لمدة ثلاثة أيام على روح الكابتن سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي الأسبق تقديرًا لعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجًا للإخلاص والكفاءة.
وساهم كثيرًا بجهوده الكبيرة في تحقيق العديد من البطولات لفرق النشاط الرياضي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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