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سلبية مسحة 14 من لاعبي منتخب الشباب.. واستمرار ايجابية المصابين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين.

وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم .

وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة على ستاد رادس.

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