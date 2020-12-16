أحمد شوبير يكشف تفاصيل المهاجم السوبر صفقة الأهلي الجديدة قبل المونديال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقة الجديدة التي ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه برنامج "ملعب أون تايم" الذي يُقدمه عبر شاشة "أون تايم سبورتس1": "الأهلي قرر ضم مهاجم سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدا قبل كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي قرر ضم مهاجم سوبر، قبل كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل، وذلك لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد إصابة النيجيري جونيور اجايي في الوتر (الوحشي)، التي سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 3 أشهر". حسبما نشر موقع "الوطن".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلاً: "ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، الذي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف، سوف يخضع لأشعة رنين اليوم الأربعاء، لتحديد الموعد النهائي لعودته للملاعب".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين طاقمًا تحكيميًا من غانا، لإدارة مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الفريقان في النيجر، حيث سيبدأ المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه، الذي حققه للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن، بنسخة الموسم الماضي، والتي أقيمت من مباراة واحدة استضافها ستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تعيين الغاني دانيال لاريا كحكم ساحة لمباراة سونيديب والأهلي، على أن يعاونه مواطناه بول كودزو أتيماكا وكواسي أشيمبونج بروبي، ويتولى أداري عبد اللطيف مسئولية الحكم الرابع، بينما تم تعيين أليم كوناتي أبو بكر مراقبا للمباراة، ويقوم أدامو ثايكوي بمراقبة الإجراءات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وسيحل الأهلي ضيفا على سونيديب في النيجر يوم 23 ديسمبر الجاري، في واحدة من مباريات الذهاب بدور الـ32 من النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا.