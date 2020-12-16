شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تعلن تأجيل سفر الطائرة لتونس.. وتستعين بطبيب المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة، تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات.

ومن جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأنه تمت الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء لإعادة البعثة مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة وزير الطيران المدنى، وذلك لإعطاء الفرصة أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة بالبطولة، الأمر الذى يجرى حالياً من خلال الموافقة أيضاً على إرسال الاتحاد المصرى لكرة القدم لاعبين من المسجلين بالمنتخب لاستكمال قوام الفريق.

وأضاف وزير الرياضة أنه تم التنسيق أيضاً على سفر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حالياً بتونس وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة ،مشيراً أن سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى ، وان أية مستلزمات يتطلبها الموقف هي جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذى أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.