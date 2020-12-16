شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شكرى نجيب مع 4 أندية قبل مباراته الـ150 بقميص الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى لمباراته رقم 150 مع جميع الأندية خلال مسابقات الدورى العام، وذلك بعد مشاركته فى مباراة المصرى الأخيرة التى انتهت بتعادل الفريقين سلبيا فى افتتاح الدورى العام، ولعب شكرى نجيب 150 لقاء بواقع 9196 دقيقة، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 16 هدفًا على النحو التالى..

– 72 مباراة مع الإسماعيلى سجل 8 أهداف وصنع مثلهم

– 38 مباراة مع المقاولون العرب سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

– 27 مباراة مع أسوان سجل 4 أهداف.

– 13 مباراة مع بتروجيت سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.