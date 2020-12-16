شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون السابق: نصحت والد طاهر بعدم الانتقال للأهلى لأنه خليفة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى مارين لاعب المقاولون العرب السابق أنه نصح والد طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل المنضم إلى النادى الأهلى بعدم انتقال اللاعب للقلعة الحمراء من أجل مواصلة مسيرة محمد صلاح، وقال مارين فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": لم أشعر بالسعادة لانتقال طاهر إلى الأهلى، كان يتدرب معى خلال فترة الناشئين وإمكانياته كبيرة جداً وهو بديل مناسب لمحمد صلاح وكان نفسى إنه يحترف فى أوروبا، وتحدثت مع والده بصفته صديق شخصى ونصحته بهذا الأمر، مع كامل احترامى للأهلى فريق كبير، لكن طاهر كان يستحق الاحتراف فى أوروبا.

وأضاف: يوسف حسن من المهاجمين الجيدين وسيكون امتدادا لمحمد صلاح وطاهر ودائماً المقاولون العرب من أحسن الأندية التى تخرج نجوم فى مصر وفى أفريقيا كلها.

وأردف: الفرق الصاعدة مثل سيراميكا كانت أبرز المفاجآت، لم يهب الموقف وهذا أمر يحسب لهم خاصة أن أول مباراة كانت مع مختار مختار وهو اسم كبير فى عالم التدريب، وكذلك تعادل البنك الأهلى وتعادل غزل المحلة، المقاولون مع عماد النحاس قدم مباراة كبيرة مع بطل جيبوتى فى الكونفدرالية، وأمام الزمالك قدم أيضاً مباراة قوية وكان هدفه الفوز وحاول الخروج بنتيجة إيجابية لكن خبرات الزمالك حسمت اللقاء، وأتمنى أن يعوضوا فى مباراة اليوم.

واستكمل: المقاولون اسم كبير، ومنذ 3 سنوات عماد النحاس قدم مواسم كبيرة، وهناك حالة استقرار وهناك تفاهم مع قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين، ومباراة المقاولون ودجلة صعبة على الفريقين لكن المقاولون لديه حافز أكبر للفوز، ودجلة لديه أسلوب فى اللعب مميز بالدورى، ولديهم فريق محترم.

واستأنف: المقاولون غاب عن المشاركات الأفريقية منذ 2005، وكان طموح المقاولون دائماً أن يحصل على مركز للمشاركة فى أفريقيا والتتويج بكأس مصر، ولذلك بنى إسم كبير فى أفريقيا، محمد صلاح أيضاً نجم ليفربول قدم دعايا كبيرة للنادى والشركة، ولم أتفاجأ بفوزهم الكبير على بطل جيبوتى، وأتوقع لهم عبور عقبة النجم الساحلى.

واختتم: ميزة تدعيمات عماد النحاس أنه يتعاقد مع صفقات فى المراكز التى يحتاجها، ويختارهم يعناية من أجل تحقيق أهدافه فى المربع الذهبى، ويحسب للنحاس ومدربين القطاع تصعيد عدد كبير من الناشئين.