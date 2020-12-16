شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يلزم الأندية بكود الإجراءات الاحترازية قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن غزلان عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الطائرة عن إلزام الأندية اتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى المقرر انطلاقه يوم 18 ديسمبر الجارى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر المقبل بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الانتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد، مع تحديد رسوم 300 جنيه للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.