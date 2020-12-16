شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب من الجهاز الطبى للأهلى تحديد موعد عودة مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من الجهاز الطبى لفريقه تحديد موعد عودة مروان محسن مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بعد حقنه مرتين فى الركبة، ولجأ الجهاز الطبى بالأهلى لحقن ركبة مروان محسن، للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، لكن تقرر تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى كأس مصر.

وحصل مروان محسن على الحقنة خلال اليومين الماضيين وبدأ تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من آثارها، ويخوض مروان محسن مهاجم الأهلى تدريبات بدنية فى الجيم ويعقبها تدريبات الجرى حول الملعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق عن طريقة تعامله مع الانتقادات التى يتعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بسبب إهدار الفرص، وقال موسميانى فى تصريحات تليفزيونية: ما يساعدنى أننى لا أسمع الانتقادات لكن ما أراه فى التدريبات والمباريات هو الأهم.

وواصل: منذ مجيئى فالشحات ومروان وقفشة يسجلون الأهداف، فهل ننسى هذا الأمر، بالتأكيد يحتاجون تقديم أداء أفضل ويخلصوا الفرص اللى بتجيلهم، ومروان عمل أسيست مع كهربا وسجل هدف فى نهائى كأس مصر وعمل أسيست لقفشة لكنه لم يسجل، وكان ممكن يسجل هدف، واحنا عائلة واحدة ولا يصح عندما يخطئ أحد أن نهينه.