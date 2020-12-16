غزال جاهز للمشاركة مع سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي:
وصلت البطاقة الدولية الخاصة بعلي غزال لاعب فريق سموحة ليكون جاهز للمشاركة رفقة الفريق السكندري.
وكان نادي سموحة قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الماضية في صفقة انتقال حر.
وكان فريق سموحة قد تعادل في مباراة الجولة الأولى من دوري WE المصري مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ولم تشهد هذه المباراة مشاركة غزال.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن البطاقة الدولية للاعب وصلت ليكون جاهز للمشاركة في مباراة الجولة الثانية.
ومن المقرر أن يحل سموحة ضيفًا على الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية من البطولة.
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