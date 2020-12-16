يلا شوت توادي مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 16/12/2020 في الدوري الاسباني

خضع أندريس إنييستا نجم وقائد فيسيل كوبي الياباني لجراحة في عضلة الفخذ بقدمه اليمنى، ما سيتسبب في غيابه لمدة 4 أشهر، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن اللاعب خضع لجراحة ناجحة مع الطبيب رامون كوجات في مدينة برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب بخير في الوقت الحالي وبدأ عملية التعافي.

إنييستا صاحب الـ36 عاما شارك في 34 مباراة خلال موسم

2019-2020 سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

وشارك قائد فيسيل كوبي في 4 مباريات بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا وسجل هدفا وصنع آخر، كما سجل هدفا في دور الـ16 من البطولة ضد شانغهاي سبايج، كما شارك لـ7 دقائق في انتصار فريقه بركلات الترجيح ضد سوون بلوينجز في ربع النهائي.

وغاب إنييستا عن مواجهة أولسان هيونداي في نصف النهائي والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي.

ولعب إنييستا بقميص فيسيل كوبي في 74 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 آخرين، وذلك منذ انضمامه للفريق مجانا بعد نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2018.