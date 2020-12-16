مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كاملة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية ، استكمال منافسات كبرى الدوريات الأوروبية مساء اليوم الأربعاء ، بانطلاق عدد من المباريات الهامة .

وتستعرض «الوفد» ، كافة المواجهات المرتقبة والقنوات الناقلة وموعد إقامتها بتوقيت القاهرة ..

الدوري الإنجليزي ..

08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

الدوري الإسباني..

10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة ..

07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN

09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، بارما × كالياري

09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا

09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا

مواعيد مباريات الدوري الألماني..

07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج

09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن

09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج

09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج

09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي..

08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

08:00 مساء، ستاد ريمس × نانت

10:00 مساء، بوردو × سانت إيتيان

10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

10

10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD