بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والرائد في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس ملك السعودية”.

تنقل مباراة “النصر والرائد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عيسى الحربين”.

تقام مباراة النصر والرائد على استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق اقتصار مشاركة أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في النسخة الحالية من المسابقة على ان تبدء من دور 16، وبمباراة واحدة فقط بنظام خروج المغلوب بدلاً من نظام الذهاب والإياب، نظرًا لظروف فيروس كورونا وضيق الوقت هذا الموسم.

يمر نادي “النصر” بفترة صعبة للغاية بإحتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب، برصيد 4 نقاط فقط.

وسيسعى “النصر” اليوم إلى نسيان خيبته في الدوري السعودي بتحقيق الفوز على “الرائد” للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين املاً في استعادة ثقة لاعبيه من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري.

واكتلمت صفوف نادي النصر، بعدما استعاد خدمات نجمه “عبد الفتاح عسيري“، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.

على الجانب الآخر، يتطلع نادي “الرائد” إلى استغلال ظروف النصر الصعبة من أجل تفجير أولى مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين بإقصاء وصيف النسخة الماضية.

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النصر – الرائد

????️استاد الملك فهد الدولي

????كأس خادم الحرمين الشريقين (دور 16).

⌚تبدأ في الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش.

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