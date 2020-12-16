بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشباب والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس ملك السعودية”.

تنقل مباراة “الشباب والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الشباب والقادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنطلق في تمام الساعة 17:25 بتوقيت السعودية، 16:25 بتوقيت مصر، 14:25 بتوقيت جرينتش.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق اقتصار مشاركة أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في النسخة الحالية من المسابقة على ان تبدء من دور 16، وبمباراة واحدة فقط بنظام خروج المغلوب بدلاً من نظام الذهاب والإياب، نظرًا لظروف فيروس كورونا وضيق الوقت هذا الموسم.

وسيسعى نادي “الشباب” للثأر من هزيمته امام “القادسية” في الدوري السعودي منذ 10 أيام فقط، بالتغلب عليه اليوم لإقصاءه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتقد نادي الشباب لجهود مدافعه التشيلي “إيجور ليشنوفسكي” بالإضافة إلى “محمد سالم” بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر يدخل القادسية المباراة بقيادة مدربه التونسي “يوسف المناعي” بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بمباراتين متتاليتين في الدوري السعودي على حساب “الشباب” و”العين” على الترتيب.

ويتطلع القادسية إلى صنع التاريخ بتكرار فوزه على الليوث البيضاء في أقل من أسبوعين، لخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الشباب – القادسية

????️استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

????كأس خادم الحرمين الشريقين (دور 16).

⌚تبدأ في الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش.

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