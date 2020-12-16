شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز: لا بديل عن فوز الإسماعيلى على الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد العجوز، مدير الكرة للإسماعيلى، على أنه لا بديل عن الثلاث نقاط أمام الإنتاج الحربى من أجل تحقيق انطلاقة مميزة بمسابقة الدورى المحلى.

وتعادل الإسماعيلى مع المصرى سلبيا في افتتاح الدورى، قبل أن يستضيف الإنتاج الحربى غدا الخميس بالجولة الثانية.

وأضاف : «لم نقدم أفضل ما لدينا بعد ومع توالى المباريات وتحقيق الانسجام ستظهر فعالية الصفقات الجديدة مع لاعبى الفريق الحاليين».

واستكمل: «درسنا الإنتاج الحربى جيدا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف لديه وسنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط».

واختتم مدير الكرة للإسماعيلى: «نتطلع لاحتلال مركز مميز بجدول مسابقة الدورى يليق باسم وجماهيرية وهو ما سيتحقق بدعم الجميع».