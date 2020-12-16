شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وتوتنهام في قمة حسم الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إذا كانت مواجهة المتصدرين ليفربول وضيفه توتنهام قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلا أنها قد تشكل فرصة مناسبة لأندية أخرى لانزالهما عن دفة القيادة في ظل التنافس القوي هذا الموسم.

وفيما كان ليفربول ومانشستر سيتي يسيطران على الدوري في السنوات الاخيرة بفارق كبير عن المطاردين، يبتعد توتنهام الأول راهناً بفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الثامن «قبل لقائه أمس مع وست بروميتش»، في صراع مفتوح على مراكز المقدمة.

وبرغم تفوق توتنهام بفارق الأهداف (+14 مقابل +9)، إلا أن ليفربول حامل اللقب جعل من ملعبه «أنفيلد» قلعة هذا الموسم، حيث حقق 6 انتصارات من ست مباريات، وبلغ معدل تسجيله هناك 3 أهداف في المباراة الواحدة. لكن الفريق اللندني نجح بحصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة خارج قواعده ويتمتع بأفضل دفاع في الدوري، من خلال الخطط المحكمة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومنذ سقوطه على أرضه أمام إيفرتون صفر-1 في المباراة الافتتاحية، لم يخسر توتنهام في 11 مباراة، مستفيداً من التفاهم الكبير بين مهاجميه هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونج مين.

لكن قبل مواجهة القمة اليوم الأربعاء، يتبارز ليستر سيتي الثالث بفارق نقطة عن المتصدرين مع إيفرتون السابع، حيث يبحث الاول عن انتزاع صدارة مؤقتة تشكل ضغطاً على الطرفين، أما ساوثمبتون الرابع والفائز 5 مرات في آخر 7 مباريات، فيحل على أرسنال الجريح.

في المقابل، خسر فريق شمال لندن 6 مرات في آخر 8 مباريات، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر على بعد خمس نقاط من منطقة الهبوط.

وعلى غرار ليستر، يمكن ل«ساينتس» انتزاع صدارة موقتة بحال تخطي فريق المدرب الاسباني ميكل أرتيتا.

ويواجه أرتيتا ضغطاً متزايداً بعد سقوطه مرة رابعة توالياً على استاد الامارات، أمام بيرنلي بهدف «صديق» من هدافه الجابوني أوباميانج.

وتختتم الجولة الخميس بمواجهتين الأولى يستضيف خلالها أستون فيلا بيرنلي، وتجمع الثانية مانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد الأخير والوحيد الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموسم.

وكان تشيلسي افتتح أمس الثلاثاء الجولة 13 أمام إيفرتون، على أرض ولفرهامبتون الثالث عشر.