شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف إرسال بن شرقى إنذارا للزمالك وهروب أوباما من جلسات تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك أرسل إنذارا لإدارة ناديه قبل الحصول على مستحقاته، مؤكداً أن يوسف أوباما لايزال موقفه غامض فى مسألة تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك سدد شيكات لاعبيه ودفع مبالغ كبيرة لإنهاء هذا الملف، ولما سألنا الإدارة حول حقيقة تلقيهم إنذار من أشرف بن شرقى للحصول على مستحقاته قالوا فعلا حصل وأنه إجراء عادى بيحصل من كل اللاعبين الأجانب حينما تتأخر مستحقاتهم وعشان كده بيرسلوا إنذار بفسخ العقد حال استمرار عدم حصولهم على مستحقاتهم وفق عقودهم".

وتابع شوبير "يوسف أوباما كل مرة يمنح مسئولى الزمالك موعد للجلوس لتمديد التعاقد ثم يتراجع ويتم تحديد موعد أخر ثم يتراجع، ولازم أوباما يخلص الملف ده بسرعة عشان يركز مع الزمالك".

ويضيف شوبير "ملف ساسى مع أيمن يونس عايز يجدد ليه 3 سنوات واللجنة بتقول خليهم سنة والمجلس المنتخب القادم يقرر وقتها، ووكيل اللاعب بيأكد إن ساسى أعطى الأولوية للزمالك لكن عايز 50% من قيمة عقده مقدماً، وصرف اللجنة المستحقات وسعيها لتمديد التعاقد يعد نجاح كبير يحسب لها فى ظل الازمات الاخيرة التى واجهتها منذ توليها المسئولية".

وأردف شوبير: "الونش سيعود للتشكيل الأساسى للزمالك أمام بيراميدز بعدما جهزه باتشيكو للمباراة عقب تعافيه من فيروس كورونا".

وأحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أشرف بن شرقي أرسل إنذارا منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله علي مستحقاته منذ الموسم الماضي، وأضاف المصدر أن بن شرقي أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز إلا بعد الحصول علي مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب علي شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التي يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا علي لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادي باجمالي 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادي، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفي النادي.

وقامت اللجنة بتوفير رواتب الموظفين ومتأخرات اللاعبين في اطار سياستها لفرض مزيد من الاستقرار داخل النادي رغم الازمة المالية التي يمر بها النادي الفترة الأخيرة.