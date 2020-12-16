شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ رمضان صبحى: "طول ماودنك للجمهور والسوشيال مش هتنجح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى أحمد شوبير نصيحة لرمضان صبحى لاعب بيراميدز بعد الأزمة الأخيرة التى تعرض لها فى بداية ظهوره مع ناديه، وقال له فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "رمضان صبحى لو ليا إمكانية أقوله نصيحة هقوله طول ماودنك للجمهور والسوشيال مش هتنجح، محدش يابنى مختلف على إمكانياتك وإنك لاعب كبير، مشيت من الأهلى وخلاص بس مبرراتك للرحيل عن النادى الأحمر لا قيمة لها على الإطلاق، وكنا نتمنى أن تكون صادقا وتعلن رغبتك بمنتهى الوضوح بدلا من الحديث عن مبررات واهية لم يصدقها أى شخص".

وتابع شوبير: "كنت عايزك بس تبقى واضح لكن خلاص قصة رحيلك عن الأهلى اتقفلت، وأنت موهوب ولو فضلت متعصب زى أول مباراة ظهرت فيها هتدفع الثمن غالى، والموضوع مش هيكون إنذار وطرد بس ممكن تبقى إصابات كمان، ركز فى الكورة يا رمضان وكل واحد بياخد نصيبه".

وأكمل شوبير: "فرقتك فرقة كبيرة وفيها نجوم تقيلة بلغة الكورة وبجد فرقة مش سهلة، ومحتاجة ليك تركز معاهم وتقفل ودنك عن الجمهور وعن تعليقات السوشيال ميديا عشان تقدر تكمل وتنجح مع فريقك".

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على إيقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى، خاصة أن تقرير الحكم محمد الصباحى لم يتضمن أى إدانة للاعب تستوجب إيقافه أكثر من مباراة أو إحالته للجنة الانضباط.

وحصل رمضان صبحى على البطاقة الصفراء أثناء المباراة، قبل أن يحصل على الحمراء بعد انتهاء اللقاء بداعٍ اعتراضه على قرارات الحكم.