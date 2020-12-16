شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى ناعيا سمير عبد ربه: تاريخ من العطاء الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سمير عبد ربه مدير مركز شباب الجزيرة ومدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى، والذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث نشر وزير الرياضة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك صورة للراحل وعلق عليها: البقاء والدوام لله وحده.. تاريخ من العطاء فى الرياضة المصرية.. كابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذى بمركز شباب الجزيرة فى ذمة الله".

وعمل الراحل سمير عبد ربه مدير عام النشاط الرياضى السابق لسنوات طويلة بالنادى الأهلى ومدير عام المركز الأوليمبى السابق ومدير النشاط الرياضى السابق بنادى الجزيرة ونادى الزهور ومدير عديد من الأندية فى السعودية والإمارات.

وتقرر أن تكون صلاة الجنازة، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس والدفن بمدافن العائلة فى مدينة الرحاب طريق السويس، ونوهت أسرة الراحل أن العزاء على المقابر مشددة على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وودع سمير عبد ربه مدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى عالمنا، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، حيث نعى العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيس بوك قائلا "الكابتن سمير عبد ربه فى ذمة الله مدير عام النشاط الرياضى السابق للنادى الأهلى وواحد من أخلص وأفضل الشخصيات الرياضية فى مصر فكان أبا وأخا وصديقا غاليا اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى اللهم يمن كتابه وهون حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ثبته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعل يمينه نورا ويساره نورا وفوقه نورا وتحته نورا اللهم لين ترابه واكرم نزله اللهم اجعله فى أعلى درجات الجنة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.. الفاتحة".