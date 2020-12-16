شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان "المنتشى" يستدرج اليوم طلائع الجيش على استاد بتروسبورت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز في الجولة الأولى للمسابقة على إنبى بهدف دون رد فيما تعادل الطلائع مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويسعى سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاستكمال قطار الانتصارات لإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيده ببنك الدوري حيث حذر لاعبيه من خطورة فريق طلائع الجيش بقوامه الجديد مشددًا على ضرورة التركيز من بداية اللقاء حتى صافرة النهاية، ويغيب عن أسوان في هذه المباراة عمر رضوان حارس مرمى الفريق، الذى تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه مع إنبى وسيغيب بسببها لمدة أسبوع، كما يفتقد أسوان أيضًا لجهود عمرو ناصر بعد ترضه لجزع فى الرباط الداخلي للركبة خلال نفس المباراة ليغيب هو الآخر لمدة أسبوع، بجانب محمود صلاح الذى تعرض هو الآخر للتمزق فى العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 5 أيام.

في المقابل حذر طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى متميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد الثلاثة نقاط فى أول مباراة على حساب فريق انبى مشددًا على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة، ويغيب عن الطلائع كل من مهند لاشين وإسلام محارب وإسلام جمال بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا بينما يستعيد الفريق جهود أحمد علاء الذى غاب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

فيما نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.