بالمواعيد والقنوات.. صدام لليفربول.. وصراع لبرشلونة ضمن مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة محليًا بدوري We المصري، وأوروبيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والدوري الإسباني "الليجا". ويرصد يلا كورة أبرز المباريات التي تقام اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة: الدوري المصري 02:30م - أسوان وطلائع الجيش - أون تايم سبورتس 1 05:00م - سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي - أون تايم سبورتس 2 07:30م - وادي دجلة والمقاولون العرب - أون تايم سبورتس الدوري الإنجليزي 08:00م - ليستر سيتي وأيفرتون - بي إن سبورتس 2 08:00م - أرسنال وساوثامبتون - بي إن سبورتس 1 08:00م - ليدز ونيوكاسل - بي إن سبورتس 7 10:00م - ليفربول وتوتنهام - بي إن سبورتس 1 10:00م - وست هام وكريستال بالاس - بي إن سبورتس 2 10:00م - فولهام وبرايتون - بي إن سبورتس 7 الدوري الإسباني 10:00م - برشلونة وريال سوسييداد - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي 07:30م - يوفنتوس وأتلانتا - بي إن سبورتس 4 09:45م - إنتر ميلان ونابولي - بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني 09:30م - بايرن ميونخ وفولفسبورج

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