كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر beIN Sports HD 4 اليوم بجودة عالية HD في الدوري الايطالي

يستضيف يوفنتوس نظيره اتالانتا، على ملعب أليانز ستاديوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم الأربعاء، لخوض مباراة الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لموسم 2020-2021.

يدخل البيانكونيري المباراة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 11 مباراة خاضها، فاز في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات ولم يخسر أي مباراة حتى الأن بالكاتشيو.

وفي أخر مباراة خاضها اليوفي بالجولة الماضية فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب

جنوى، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا فاز على برشلونة بثلاثية نظيفة، ليدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة.

بينما يدخل اتالانتا اللقاء في المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 11 مواجهة خاضها، تمكن الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مبارتين وخسر في ثلاثة.

وفي أخر مواجهة خاضها الفريق في بطولة الدوري الإيطالي فاز على أياكس بهدف نظيف، أما

عن بطولة الدوري فنجح ايضًا بإن يفوز في أخر مباراة بالبطولة المحلية على حساب فيورتينا بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دانيلو

خط الوسط: أدريان رابيو – بينتانكور – خوان كوادراردو – ويستون ماكيني

الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو