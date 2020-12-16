بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم 16/12/2020 في الدوري الايطالي

يستضيف نادي يوفنتوس، غدًا الأربعاء، نادي أتلانتا على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالى هذا الموسم للمرة الأولى، والاقتراب أكثر فأكثر من صدارة الكالتشيو.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة

ونصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلانتا في الكالتشيو

beIN Sports HD 4

Setanta Sports Euro Asia

Sport TV 3 Potugal

Digi Sport 1 HD Hungary

Premier Sports 1 HD

Digi Sport 1 HD Romania

Digi Sport 1 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

C More Fotball

Eleven Sports 1 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

TV2 Sport 2 Norge

Max Sport 3 HD

Sport TV 1 Slovenia

يذكر أن يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما أتلانتا في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.