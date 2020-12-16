شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب العروض الخارجية أمام نجومه في انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادي الأهلي من لاعبي الفريق إغلاق العروض الخارجية التى تلقاها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما شهدت الأيام الماضية عروضًا من أندية خارجية لعدة لاعبين مؤثرين بالفريق يأتي في مقدمتهم، علي معلول وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.
وأكد مسئولو القلعة الحمراء لجميع لاعبي الأهلي أن الاستغاء عن أي لاعب في يناير لمقبل سيكون أمرًا صعبًا للغاية بسبب حاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات التي حققها الفريق محلياً وأفريقياً هذا الموسم ويأتي في مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا العائد للنادي بعد غياب 7 سنوات بجانب تحقيق ثنائية الدوري والكأس، وأكد مسئولو الأهلي أن ملف باب العروض الخارجية مؤجل لحين انتقالات الصيف المقبل لاسيما أن الموسم الحالي تلاحم مع الموسم الماضي والذي انتهى منذ أيام قليلة .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغلق باب العروض الخارجية أمام نجومه في انتقالات الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.