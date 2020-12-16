شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. مدحت عبد الهادى يحرز هدفًا للزمالك في مرمى الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف مدحت عبد الهادى مدافع الزمالك الأسبق والمدرب العام للنادى في الوقت الحالي بالجهاز الفني الذى يرأسه البرتغالى باتشيكو في مرمى الترجى التونسى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا عام 2002 من الأهداف الجميلة التي لا تنسى من ذاكرة الجماهير البيضاء .
جاء الهدف من ضربة حرة مباشرة احتسبها حكم اللقاء آنذاك نتيجة لعرقلة حازم إمام من ناحية اليمين وقام نفس اللاعب بعمل عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء يرتقى إليها مدحت عبد الهادى داخل منطقة الجزاء ويحرزها قوية داخل مرمى المنتخب التونسى .
وتأهل الزمالك وقتها للدور قبل النهائي للبطولة وحقق الفوز على مازيمبى ليواجه الرجاء البيضاوى في النهائي ويهزمه في القاهرة بهدف مقابل للاشئ بعدما خطف تعادلا سلبيا في المغرب .
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