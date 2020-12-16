شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يتحدث عن مواجهة الإسماعيلى والإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد "أحمد العجوز" مدير الكرة للإسماعيلى على أنه لا بديل عن الثلاث نقاط أمام الإنتاج الحربى من أجل تحقيق إنطلاقة مميزة بمسابقة الدورى المحلى. وتعادل الإسماعيلى مع المصرى سلبيا فى افتتاح الدورى، قبل أن يستضيف الإنتاج الحربى الخميس المقبل بالجولة الثانية.

وأضاف :”لم نقدم أفضل ما لدينا بعد ومع توالى المباريات وتحقيق الإنسجام ستظهر فعالية الصفقات الجديدة مع لاعبى الفريق الحاليين”.

واستكمل :”درسنا الإنتاج الحربى جيدا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف لديه وسنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط”. واختتم مدير الكرة للإسماعيلى :”نتطلع لاحتلال مركز مميز بجدول مسابقة الدورى يليق باسم وجماهيرية وهو ما سيتحقق بدعم الجميع”.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.