شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون العرب يغسل أحزانه أمام وادى دجلة على استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويسعى اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وفي 18 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 7، وخسر 6 مباريات.

وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق ب 14 لاعبًا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة انتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب "ريعو" ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام الزمالك في إفتتاحية المسابقة مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة أول مباراة للفريق بالدوري ،وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.