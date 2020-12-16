بعد اعتماد الكاف انسحابهم أمام ليبيا لعدم توافر 15لاعبًا بسبب كورونا.. لاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة: ساعدونا مش هننسحب من البطولة

أكد لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، أنهم رافضين فكرة العودة إلى مصر، على الرغم من الإصابات بفيروس كورونا التي ضربت صفوف الفريق، خلال استعدادهم لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا بدولة تونس، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا في مارس المقبل.

وتم اعتبار منتخب مصر للشباب خاسرًا أمام نظيره الليبي بهدفين نظيفين، أمس الثلاثاء، وفقا للوائح البطولة، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الفراعنة، الخاصة بالمباراة، ولم يتوفر 15 لاعبا على أن يكون من بينهم حارسي مرمى.



وقام لاعبو منتخب الشباب بتسجيل فيديو، يعلنوا من خلاله قرار العودة إلى مصر فورا، بعد الإصابات التي ضربت لاعبي المنتخب ومديرهم الفني ربيع ياسين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

منتخب الشباب متمسك بالبقاء في تونس



وقال لاعبو منتخب الشباب، أنهم لن يغادروا تونس، ومستمرين في البطولة، وسيكون ردهم في الملعب بتحقيق الانتصار في الثلاث مباريات المتبقية أمام كل من تونس والجزائر والمغرب، وتحقيق حلم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا للشباب،والمنافسة على لقبه من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو التأهل إلى كأس العالم.

وناشد لاعبو منتخي الشباب، المسئولين عن الرياضة وكرة القدم المصرية، بمساعدتهم من أجل استكمال البطولة، رافضين إنهاء حلمهم بالعودة على طائرة خاصة واعتبار المنتخب منسحبا من البطولة، وبالتالي لن يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.



منتخب الشباب يرفض ضياع حلم التأهل لكأس أمم أفريقيا

وظهر التأثر الشديد، على بعض اللاعبين الذين قالوا أنهم لا يصدقون ضياع حلمهم بهذه السهولة، بعد المجهود الكبير والمشوار الطويل الذي قطعوه من أجل الوصول إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب.

الجدير بالذكر، أن دورة شمال أفريقيا تستضيفها تونس، وتم اعتبار منتخب مصر خاسرا أمام نظيره الليبي بهدفين دون مقابل، بينما تعادل منتخبا تونس والجزائر بهدف لكل منهما، ومن المقرر إقامة مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بمواجهتي الجزائر ضد المغرب، ومصر أمام تونس.