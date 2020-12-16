أكد السيناريست مدحت العدل، أن نادى الزمالك دخل في مرحلة ضبابية ولابد أن تختار الجمعية العمومية رئيسه القادم كما يحدث في النادى الأهلي والأندية الكبار، قائلا: "لو بقيت رئيس الزمالك وداعا للكتابة الدرامية، وممكن أكتب شعر في حب الزمالك، واتخذت القرار لأن الزمالك ناد كبير".
وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنه يعتقد ان علاقته جيدة بجميع المتخاصمين ولا توجد بينه وبين أحد اى مشكلة، معقبا: اعتقد أنى استطيع لم شمل الزمالك واللي ينفع رئيس للزمالك مش كتير والاندية الكبيرة ومؤسساتها لابد أن تدار بشكل مؤسسي كبير ولازم الاستعانة بأهل الخبرة قبل الثقة وسيكون هناك فريق عمل عظيم.
وأختتم السيناريست "مدحت العدل" حديثه قائلا: الانتخابات بعد سنة ولكن بدأت دلوقتى لان جمهور الزمالك بقاله كتير بيطلب منى ارشح نفسى والجمهور لازم يطمئن، وهم عارفين انى مش محتاج رئاسة الزمالك والجمهور كان عايز رسائل اطمئنان لحد بيحبهم ليطمئنوا له والزمالك مش هيقع.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل: الزمالك مش هيقع..ولو نجحت في انتخابات الزمالك هعتزل الكتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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