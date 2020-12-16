شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنية قيمة مشاركة أشرف بن شرقى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أشرف بن شرقي أرسل إنذار منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله علي مستحقاته منذ الموسم الماضي، وأضاف المصدر أن بن شرقي أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز الا بعد الحصول علي مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب علي شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التي يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا علي لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادي باجمالي 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادي، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفي النادي.

وقامت اللجنة بتوفير رواتب الموظفين ومتأخرات اللاعبين في اطار سياستها لفرض مزيد من الاستقرار داخل النادي رغم الازمة المالية التي يمر بها النادي الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لقائمة مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق أمس.

ويرفض البرتغالي المجازفة بالدفع باوباما أساسيا في مباراة بيراميدز لعدم اكتمال لياقته البدنية والفنية، فيما استقر باتشيكو علي عودة الونش للتشكيل الأساسي للمباراة في خط الدفاع بعدما كان احتياطيا في مباراة المقاولون الماضية.

أصبح المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك جاهزا للمشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وشارك أوناجم فى التدريبات الجماعية للفريق أمس ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة.