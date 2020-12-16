شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إصابة 14 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم .

وتم استدعاء أحمد حسام ومصطفي ميسي، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس.