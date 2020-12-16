شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع بالجولة الأولى "الصعيد" بالقسم الثانى حيث يستضيف بنى سويف المتعثر بقيادة أيمن المزين على ملعبه نظيره المنيا المتحفز بقيادة شديد قناوى فى مواجهة غاية فى القوة والندية، فأصحاب الأرض لا بديل أمامهم سوى تحقيق الثلاث نقاط إذا ما أرادوا العودة لحلبة المنافسة من جديد بعدما فقدوا 6 نقاط خلال الثلاث أسابيع الماضية بتلقى خسارتين أمام الشرقية للدخان وشبان قنا بينما فازوا فى لقاء على سمسطا، بينما يخوض المنيا اللقاء بأعصاب هادئة بعدما حقق 7 نقاط فى الفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية.

وعلى ملعبه بأسيوط يستضيف ديروط نظيره الشرقية للدخان المتربع على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ، ويسعى محمد صديق المدير الفنى لأصحاب الأرض إلى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط ، بينما يحاول علاء إبراهيم المدير الفنى للشرقية للدخان إلى مواصلة العروض القوية والعودة للجيزة بالثلاث نقاط، فى الوقت نفسه يلتقى الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى مع مركز شباب سمسطا مفاجأة المجموعة الذى استطاع تحقيق فوزين وخسر لقاء وحيد بالرغم من صعوده من الدرجة الثالثة للثانية، بينما يحاول الإعلاميين العودة مرة أخرى للمنافسة بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق بهدف مقابل للاشئ أمام الشرقية للدخان.

وعن باقى مباريات المجموعة يستضيف بترول أسيوط نظيره تليفونات بنى سويف فى مواجهة متكافئة يسعى فيها الفريقان لخطف الثلاث نقاط خاصة الضيوف الذى تحسنت نتائجهم واستطاعوا تحقيق الفوز فى المباراة الماضية ، كما يواجه الفيوم بقيادة أحمد البكرى نظيره شبان قنا فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته فأصحاب الأرض لا بديل أمامهم سوى تحقيق الثلاث نقاط بعد الهزائم المفاجئة فى الأسابيع الأولى للمسابقة ، بينما يسعى أبناء قنا لمواصلة العروض الجيدة واستكمال مشوارهم نحو المنافسة على التأهل لدورى الأضواء.

وتقام ثلاث مباريات أخرى لا تقل قوتها عن المباريات السابقة حيث بواجه كيما أسوان نظيره الألومنيوم، وطهطا مع أسمنت أسيوط ، قنا مع سوهاج