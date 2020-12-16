شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوظف حسنى فتحى فى الجبهة اليسرى مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المقاصة على توظيف حسنى فتحى فى مركز الجبهة اليسرى، على غرار ما كان يفعله مع نفس اللاعب قبل رحيله عن تدريب الفريق الفيومى، عندما كان يعانى نقصا فى الجبهة اليسرى بسبب الإصابات التى ضربت عددا من لاعبيه.

وشارك حسنى فتحى فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة المقاصة الافتتاحية ضد الأهلى، والتى خسرها الفريق الفيومى بثلاثة أهداف لهدف، من أجل تأمين تلك الجبهة من خطورة لاعبى الأهلى خاصة محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر.

ويضم المقاصة ثنائى يجيد اللعب فى الجبهة اليسرى وهم محمد دسوقى، بخلاف الوافد حديثا أحمد السيد "متعب"، حيث أنهما لا يملكان الخبرات الكافية للدفع بهما فى هذا المركز، خاصة فى مباراة قوية بحجم الأهلى، لذا فضل الاعتماد على حسنى فتحي.

ويضم المقاصة 4 لاعبين يجيدون فى الجبهة اليمنى، وهم حسنى فتحى وعصام صبحى وأسامة العزب وعاصم سعيد، لذا يفضل ايهاب جلال توظيهم فى مركز جديدة كما يفعل فى الاعتماد على سعيد بقلب الدفاع ومعه العزب الذى يجيد اللعب فى هذا المركز، فيما يقود عصام صبحى الجبهة اليمنى وحسنى فتحى الجبهة اليسرى.