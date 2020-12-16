شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يؤكدون قدرتهم في استكمال البطولة ويشكرون وزير الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو للاعبى منتخب الشباب المتواجدين حاليًا فى تونس قبل عودتهم الى مصر، يؤكدون فيه قدراتهم على إكمال تصفيات أفريقيا والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى موريتانيا .
ويظهر فى الفيديو العربى بدر وضياء فرج وأحمد عيد ومشاري متولى وغيرهم يطمئنون فيه الجماهير على قدراتهم على التأهل للبطولة.
ووجه لاعبى المنتخب الشكر الى وزير الشباب والرياضة على سرعة التصرف وإلغاء قرار إرسال طائرة خاصة لعودة المنتخب بعد إصابات كورونا.
قرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلغاء القرار بعودة لاعبى منتخب الشباب المشاركين بدورة شمال أفريقيا بتونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى اليوم أمام نظيره الليبى والتى احتسبها الاتحاد الأفريقى لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالإنسحاب .
كان لاعبو منتخب الشباب قد قاموا بنشر عدد من الفيديوهات خلال تواجدهم بغرفهم فى فندق الإقامة بتونس يؤكدون فيها على تمسكهم بالبقاء على أمل شفاء أكبر عدد منهم والاستمرار للعب باقى المباريات والتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بموريتانيا المؤهلة لكأس العالم .
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