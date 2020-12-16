شكرا لقرائتكم خبر عن المعارون ينقذون الأهلى والزمالك بعد أزمة النقص العددى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ مسئولو قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، إلى استعادة عدد من لاعبيهم المعارين خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخير، فى ظل اكتفائهم بإبرام عدد ضئيل من الصفقات الصيفية، ففى الوقت الذى تعاقد النسور الحمر مع 3 صفقات جديدة وهم طاهر محمد طاهر وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام، اكتفى الفارس الأبيض بصفقة وحيدة هى التونسى حمزة المثلوثي.

ونجح الأهلى فى استعادة 5 لاعبين معارين جملة واحدة وهم ناصر ماهر وصلاح محسن من سموحة وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان من الجونة، ومحمد شريف من الجونة، بينما استعاد الزمالك الثنائى محمد أشرف روقا من طلائع الجيش وأحمد فتوح من سموحة.

وأنقذ السباعى المعار القطبين، من أزمة النقص العددى الذى ضرب صفوف الفريقين من الإصابات، بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم، واستعانا باللاعبين فى المباريات الأخيرة سواء فى الأدوار النهائية بالكأس أو المباراة الافتتاحية بالكأس، وقدموا مستويات طيبة عوضوا بها الغيابات التى اجتاحت صفوف القطبين.

ويغيب عن الأهلى أكثر من لاعب للإصابة مثل جونيور أجايى وحسين الشحات ومحمود متولى ومروان محسن، بخلاف عدم جاهزية وليد سليمان، بينم يغيب عن الزمالك كلا من عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافى، بخلاف عدم جاهزية محمود حمدى الونش.

ومنح بيتسمو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الفرصة لأكثر من لاعب من المعارين مثل محمد شريف الذى شارك فى مباراة المقاصة وناصر ماهر وأحمد توفيق وصلاح محسن، بينما لم يحصل أحمد ريان على الفرصة بسبب عدم جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما منح جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك الفرصة للثنائى المعار محمد أشرف روقا فى مباراة نصف نهائى الكأس ضد طلائع الجيش ثم أحمد فتوح فى مباراة المقاولون بالدورى، ويحلا مشكلة النقص العددى فى صفوف الفارس الأبيض، فى ظل وجود عدد من الغيابات المؤثرة.