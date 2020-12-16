شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: نعمل على تطوير النقل التلفزيونى للدورى والانتخابات بعد الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى رئيس الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنهم لن يتمكنوا من إجراء اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة قبل أولمبياد طوكيو بسبب قرار الحكومة المصرية بمنع عقد اجتماعات بسبب وباء كورونا، والاتحاد الدولي لكرة القدم على دراية بقرار الحكومة المصرية.

وأضاف الجناينى خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لا أفكر فى الترشح بانتخابات الزمالك وأنا كده أستويت وأخدم من بره أفضل من الترشح، ولو خيرت بين العمل فى اتحاد الكرة والزمالك اعتقد سأختار اتحاد الكرة لأنى حفظته والدنيا هتكون أسهل فيه".

وأوضح: "سننشئ روابط الأندية وذمة مالية مستقلة لكل درجة من المسابقات المصرية ويديروا مصالحهم بشكل مستقل وشرط ألا يكون أحدهم عضو فى أحد الأندية واتحاد الكرة يختار عضوين ليس من بينهما الرئيس والنائب ولجنة المسابقات تبعهم لكن الانضباط والحكام تتبع اتحاد الكرة".

استطرد: "هناك نسبة من أرباح الدورى الممتاز سيتم تخصيصها للقسم الثانى والثالث والرابع ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن"، مشددا: "إحنا مفتيناش وعملنا كوبى بيست من الدورى الانجليزي".

استرسل: "هناك معوقات فى تصوير مباريات الدورى والفترة القادمة ستشهد تطورا فى النقل التلفزيونى للمباريات".

وأشار الجناينى: "بيان محمود كهربا نزل غلط ولكن بيان محمد صلاح كان فيه تسرع من المنسق الإعلامى لمنتخب مصر وفضلنا التأنى للتأكد من النتيجة ثم أصدرنا بيانين باللغة العربية والإنجليزية"، مؤكدا: "محمود كهربا اعتذار شفوى وتحريرى فى محضر بلجنة الانضباط وهذا ردا على اللغط المثار".

اختتم حديثه بأن موضوع كئوس اتحاد الكرة الضائعة فى النيابة العامة، وفوجئنا أثناء تنظيم الاستقبال الخاص باتحاد الكرة أن هذه الكئوس غير موجودة وقررنا عمل جرد ولكن لا يوجد دخول أو خروج للكئوس والتحقيقات جارية حاليا من قبل النيابة".