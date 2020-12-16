شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف اليوم تدريباته استعدادًا لمباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف إراحة اللاعبين بعدما تدربوا ظهر الإثنين عقب مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويتدرب الفريق حاليًا استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى، كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق عن طريقة تعامله مع الانتقادات التى يتعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بسبب إهدار الفرص، وقال موسميانى فى تصريحات تلفزيونية: ما يساعدنى أننى لا أسمع الانتقادات ولكن ما أراه فى التدريبات والمباريات هو الأهم.

واصل: منذ مجيئى فالشحات ومروان وقفشة يسجلون الأهداف، فهل ننسى هذا الأمر، بالتأكيد يحتاجون تقديم أداء أفضل ويخلصوا الفرص اللى بتجيلهم، ومروان عمل أسيست مع كهربا وسجل هدف فى نهائى كأس مصر وعمل أسيست لقفشة لكنه لم يسجل، وكان ممكن يسجل هدف، واحنا عائلة واحدة ولا يصح عندما يخطئ أحد أن نهينه.

أضاف: لا أتجاهل من هم على دكة البدلاء لأنىى أحتاج إليهم، والجماهير لهم رأى وهذا حقهم، ولكن يوم ما هقول لـ 5 من مشجعى الأهلى اعملي تشكيل للمباراة كل واحد هيحط تشكيل مختلف، وفى هذه المرحلة يجب أن يكون هناك شخص يتخذ القرار، وأنا لن أنسى أن مروان سجل هدف مهم ضد الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واختتم: فى ركلات الجزاء الفرصة تكون النصف بالنصف، وقفشة أهدر ركلة جزاء وكان من أفضل اللاعبين، وباقى اللاعبين أحرزوا فهذا يخبرنا بأننا لا يجب أن ننظر إلى من يقدم أفضل مستوى فقط ولكن لجميع اللاعبين.