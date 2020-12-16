شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الخشاب: مجالس الإدارات المتعاقبة سبب غياب المحلة لفترات عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف الخشاب نجم غزل المحلة السابق، أن مجالس الإدارات المتعاقبة سبب غياب الفريق فترات طويلة عن الدورى الممتاز، مضيفاً إدارة غزل المحلة الحالية محبة لكرة القدم وعاشقة للنادى وتساعده على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال الخشاب فى تصريحات عبر برنامج البيت الكبير على قناة النادى الأهلى، أن فريق غزل المحلة يحتاج التدعيم بلاعبين فى وسط الملعب ومهاجم سوبر ولا بد من وجود عمود فقرى للفريق، مشددا على ضرورة وجود قائد فى كل خط من خطوط زعيم الفلاحين.

وتابع الأهم تجميع النقاط فى الدور الأول ولكن سيكون الأمر صعبا فى الدور الثاني من الدورى العام، مضيفا نقل المباراة يأتى فى صالح الأهلى والمواجهة صعبة جدا على المحلة ولكنه يمنحننا الطموح والثقة وكرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود والإصرار قد يغير النتيجة

وواصل حديثه قائلا : "النادى الأهلى مثال يحتذى به ونتعلم منه دائما وموسيمانى يمتلك رفاهية الاختيار بين اللاعبين الأساسين وعلى دكة البدلاء ، مضيفا إن فوز سيراميكا وأسوان وتعادل البنك الأهلى من مفاجآت نتائج الجولة الافتتاحية من الدورى الممتاز، مؤكدا أن مباراة الاتحاد وبيراميدز الأكثر متعة وإثارة وهدف عمار حمدى الأجمل فى الجولة الأولى.

وأتم :"إسلام فؤاد وأحمد الشيخ وكماتشو الأكثر تميزا وخطورة فى غزل المحلة وأتمنى أن تكون المباراة جيدة من الفريقين مؤكدا أنه من الصعب توقع نتيجة اللقاء".