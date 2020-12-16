شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: استمرار إيجابية عينات الـ14 لاعبا فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجرينا المسحة على حساب الاتحاد المصري للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا أمل في تحول بعض العينات من إيجابية لسلبية ولكن قصر الفترة الزمنية لم يمهلنا في تعافي أحد اللاعبين".

تابع: "تقام غد المسحة الرسمية من الكاف وتم استدعاء اثنين لمنتخب الشباب للانضمام لمنتخب الشاب بتونس".

وكشف أنه لو استمرت إيجابية عينة ربيع ياسين المدير الفني سيتولى عبد الستار صبري القيادة الفنية لمنتخب الشباب في مباراة تونس، مشددا على أن اللاعبين الذين جاءت عينتهم سلبية يغطون كل مراكز الملعب ولكن الأزمة فى قلة التغييرات.

وأضاف أن اللاعبين الذين سيدعمان منتخب الشباب سيصلون إلى تونس الخميس على أن يشاركا مع المنتخب في مباراة تونس بوم الجمعة القادم.