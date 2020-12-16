شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 15/ 12/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، لاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة لمصر ويتمسكون باستكمال البطولة الأفريقية، وأمير عزمى مجاهد مديرا فنيا لنادى النجوم وأول مواجهة مع الداخلية، وبيراميدز: لا يمكن استبدال رمضان صبحى إلا برونالدو أو ميسى فقط.

لاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة لمصر ويتمسكون باستكمال البطولة الأفريقية

رفض لاعبو منتخب الشباب العودة إلى البلاد على متن طائرة خاصة، مؤكدين أن ذلك يعنى توديع بطولة شمال أفريقيا لأن ذلك يعنى إنهاء حلم جيل كامل بالصعود لكأس الأمم الأفريقية، ومن ثم التأهل لكأس العالم، بعد إصابة أكثر من 16 لاعبا بالإضافة لربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا المستجد وصعوبة شفائهم فى الوقت الراهن وهو ما أدى لعدم خوض شباب الفراعنة لمواجهة ليبيا. أمير عزمى مجاهد مديرا فنيا لنادى النجوم وأول مواجهة مع الداخلية أنهى أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق، اتفاقه مع نادى النجوم على تولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يقود الفريق في المواجهة المقبلة أمام الداخلية، التى ستجمع الفريقان يوم الخميس المقبل، فى دورى القسم الثانى على أن يعاونه في مهمته حمادة نصر في منصب المدرب العام رفقة مدرب حراس برتغالى.

بيراميدز: لا يمكن استبدال رمضان صبحى إلا برونالدو أو ميسى فقط

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن كل مايتردد عن رحيل رمضان صبحى لنادى الزمالك وأستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالى ليس له أي أساس من الصحة.

نقل ربيع ياسين للمستشفى فى تونس بسبب كورونا

كشف مسئولو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أنه تم نقل ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب لأحد المستشفيات بتونس بعد إصابته بفيروس كورونا، للاطمئنان على صحته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية.

تحديد موعد مواجهتى الزمالك وبطل تشاد فى دورى أبطال أفريقيا

أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن فريق جازيل، بطل تشاد، حدد يوم 23 من الشهر الجارى من أجل مواجهة الفارس الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللقاء سيقام على استاد الكلية الحربية.