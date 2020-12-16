شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطى رئيساً لبعثة الأهلى فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى النيجر يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 23 ديسمبر الجارى.

وأجرى الدماطى اتصالات مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للتنسيق لسفر البعثة والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة، وتوفير كل سبل الراحة للجميع.

وكان المجلس قد وافق على السفر إلى النيجر بطائرة خاصة، فى إطار توفير الراحة التامة للجهاز الفني واللاعبين، وحفاظًا على سلامة أفراد البعثة.

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة واعتماد بعض القرارات لحسم أمور مختلفة على كل الأصعدة.

أذاعت قناة الأهلى، أهم قرارات اجتماع اليوم الذى يأتى ضمن الاجتماعات الدورية الشهرية التي يعقدها مجلس الإدارة، مُشيرةً إلى أن الاجتماع انطلق في الخامسة مساءً بمقر الجزيرة.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادى الأهلى، أن البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتأسيس شركة النادى الاهلى لكرة القدم، مؤكدًا أنها خطوة نوعية مهمة فى تاريخ النادى.

وأضاف أنه تم توفير طائرة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى النيجر، فى أول مواجهة إفريقية لحامل اللقب فى رحلة دفاع الأحمر عن عرش الأميرة السمراء مؤكدًا الموافقة على سفر أمير توفيق إلى الإمارات للتجهيز لحفل كاس العالم فى تأهل الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه لمونديال الأندية واختيار ملابس الفريق والتصيميم الذى يليق بالقلعة الحمراء.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن الاجتماع ناقش بعض الأمور والقرارات التي تخص أعضاء وجماهير النادى، والعديد من الملفات سواء على الصعيد الإنشائي أو الرياضى.

وشهدت الفترة الماضية قد بعض التطورات على الصعيد الإنشائي أبرزها افتتاح البوابة الجديدة لمقر الجزيرة، ومجمع البنوك في فرع الشيخ زايد، بالإضافة لبعض الإنجازات الرياضية أبرزها تتويج الأهلى ببطولات الدوري وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، أوضحت قناة الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم سيستأنف تدريباته غدًا الأربعاء، بحيث يكون التجمع في الواحدة ظهرًا على أن يبدأ المران في الثانية عصرًا، وذلك بعد الحصول على 24 ساعة راحة سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في المباراة المُقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وى السلام فى الجولة الثانية من الدورى العام.