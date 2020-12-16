شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: الأهلاوية 55% من المشجعين والزملكاوية 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عمرو الجناينى رئيس الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من وجهة نظره، أن الأهلاوية 55% مقابل 45% للزملكاوية بين مشجعوا الكرة المصرية وهناك مجموعة القناة تميل للزمالك ومجموعة بحرى تميل للأهلى.

قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن وزير الرياضة هو صاحب ترشيح أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة للفيفا وكان المفترض أن تنتهي مهمة اللجنة في 31 يوليو الماضى، قبل أن يوافق الفيفا على المد إلى 11 نوفمبر وكان باقى مهمتين لائحة النظام الأساسى ويتبقى لنا الانتخابات.

أوضح: تم المد للجنة الخماسية حتى 31 يناير بخطاب رسمى من الاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا طلبت تقليص عدد أعضاء اللجنة الخماسية إلى 3 أعضاء بعد إنجاز 90% من الملفات المكلفين بها ولكن لم يتم الاستقرار على الثلاثة أعضاء الذين سيستمرون حتى الآن، ولو اللجنة أصبحت ثلاثية فإن الزملاء الذين سيخرجون منها سيوكل إليهم بعض الملفات.

شدد: "محمد فضل قال لي أنا استويت وأن مهمته خلصت بنهاية نوفمبر ولكن سيب محمد فضل يقول اللى يقوله ولسه مجاش قرار رسمى ولا تم الحديث مع الفيفا حتى هذه اللحظة ولا يزال حتى الآن الأعضاء الخمسة مستمرين".

وكشف: "رفضت تقاضى مرتب من الفيفا نظير التواجد فى اتحاد الكرة لاسيما وأن عملى يمنعنى من تقاضى مرتب من هيئة أخرى".

أردف: "نتواصل مع منتخب الشباب باستمرار وأتمنى شفاء المصابين وسبب عدم سفر رئيس للبعثة مع المنتخب هو رغبة ربيع ياسين امدير الفني في السفر إلى تونس مبكرا، وهناك روح غير طبيعية من لاعبى منتخب الشباب لاستكمال بطولة شمال افريقيا وأتعشم أن نعود بالهدف المأمول من تونس وسنستمر في البطولة".