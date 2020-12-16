شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الزمالك "كعبه عالى" على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي النجوم، بلاعبي الفريق الأبيض فى مباراة المقاولون العرب التي فاز بها الاببض بهدفين دون رد، وقال أمير خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوى مع الإعلامى طارق يحيى: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المقاولون، مشيرا إلى أن الفوز أهم من الأداء بالنسبة له.
وطالب أمير من لاعبي الزمالك التركيز فى المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن يطالب الزملكاوية بدعم الفريق، وعن مواجهة بيراميدز قال: ليس لدي تخوف من المباراة لأن الزمالك كعبة عالي على بيراميدز، ويجب الفوز بالمباراة ولدينا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين.
ووجه أمير عزمي مجاهد الشكر لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم على تنصيبه مديرا فنيا للفريق، قائلاً: "تجربة جديد مع النجوم اشكر محمد الطويلة على هذه الثقة".
وأضاف أمير، أن حمادة نصر سيكون مدربا عاما معه فى الجهاز المعاون ومعه مدربا لحراس مرمي ومدرب احمال برتغاليين.
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