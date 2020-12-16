شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: حظوظ الزمالك أقوى من بيراميدز.. ونصحت كوبر بالرحيل بعد الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، بإمكانيات لاعبى الفريق الأبيض حاليًا، مؤكدًا فى تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى طارق يحيى: "الزمالك يحتاج التعاقد مع دفندر فى ظل عودة محمود عبدالعزيز من إصابة الرباط الصليبي".
واضاف نبيه، أن مستوى طارق حامد أجبر هيكتور كوبر لضمه لمنتخب مصر وأصبح من العناصر الأساسية للمنتخب، رغم أنه كان خارج حسابات المنتخب فى ذلك التوقيت إلا إنه نجح فى حجز مكان أساسي للمنتخب.
وكشف أسامة نبيه، عن نصيحته للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب، موضحًا أنه نصحه بالرحيل عقب تحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم، مضيفًا: "قولت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب أن نرحل ونحن فائزين ببطولة لكنه اندهش وقتها من كلامي".
وتوقع نجم الزمالك السابق، أن تكون مواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستكون صعبة على الفريقين، ولكن حظوظ الابيض أقوي للفوز بالمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه: حظوظ الزمالك أقوى من بيراميدز.. ونصحت كوبر بالرحيل بعد الإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.