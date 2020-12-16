شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نحن النادى الوحيد المتضرر من اللعب خارج ملعبه ونتكبد مبالغ طائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد الخولى نائب رئيس نادى المصرى، أن النادى المصرى هو النادى الوحيد المحروم من ملعبه ولا يتدرب على أرضه وهو أمر صعب من الناحية المادية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: تحدثت مع اتحاد الكرة بسبب تلك الأزمة وهم تفهموا الموقف ووعدوا بحل الأزمة قريبا، والتكلفة المالية صعب للغاية، وأتمنى تدخل فورى من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لحل الأزمة لاسيما مع العبء المالى الذى لا نستطيع تحمله، وأتمنى وقوف الدولة بجوا الأندية المصرية.

فيما رد عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مؤكدا أن قرار عدم لعب المصرى فى بورسعيد ليس قرار اتحاد الكرة على الإطلاق دور اتحاد الكرة تقديم الملعب للحصول على الموافقات الأمنية، والموضوع قاسى على الجميع وليس على أهل بورسعيد فقط.

شدد على أن الملاعب لم لم تكن متوافقة مع تقنية الفار تم مساعدتها حتى تكون متوافقة مع الفار وتكون جاهزة لاستضافة المباريات، مضيفا: "أمنية حياتى أن يلعب المصرى على ملعبه ويتجنب المصاريف التى يتكبدها نظير اللعب خارج ملعب".