شكرا لقرائتكم خبر عن سفر لاعبين للالتحاق بمنتخب الشباب في تونس الخميس لاستكمال البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد لاعبان حاليًا للالتحاق ببعثة منتخب مصر بقيادة ربيع ياسين في تونس يوم الخميس المقبل، لاستكمال بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، بعدما اعتبر المنتخب منسحبا في المواجهة الأولى بسبب إصابات كورونا.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك لاعبين أجروا مسحة كورونا ومنتظرين النتيجة للسفر إلى تونس للالتحاق بمنتخب الشباب واستكمال قائمة المنتخب استعدادا للمواجهة الثانية.

وأكد لاعبو المنتخب الوطنى للشباب استمرارهم فى تونس وعدم الرجوع إلى مصر، واستكمال ورفض لاعبو منتخب الشباب، العودة إلى البلاد على متن طائرة خاصة، مؤكدين أن ذلك يعنى توديع بطولة شمال إفريقيا، لأن ذلك يعنى إنهاء حلم جيل كامل بالصعود لكأس الأمم الإفريقية، ومن ثم التأهل لكأس العالم، بعد إصابة أكثر من 16 لاعبا بالإضافة لربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا المستجد، وصعوبة شفائهم فى الوقت الراهن وهو ما أدى لعدم خوض شباب الفراعنة لمواجهة ليبيا.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب الوطنى للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا ومهزوما 3-0 وفقا للائحة، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا، بعدما أصيب عدد كبير من لاعبى منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.