شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسى: حالات لاعبى منتخب مصر المصابين بكورونا ليست خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كمال دقيش وزير الرياضة التونسى، أن حالات منتخب مصر للشباب المصابة بفيروس كورونا ليست خطيرة، ونتابع حالاتهم باستمرار.

وقال وزير الرياضة التونسى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أى شخص يدخل إلى الأراضى التونسية يخضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا وبالأخص في التجمعات مثل تلك البطولات الرياضية".

وأوضح: أن كل الفرق التى تشارك تخضع لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا وهذا ما حدث للمنتخب المصرى مثل باقى المنتخبات".

وتابع كمال دقيش: "تواصلت مع أشرف صبحى وزير الرياضة المصري تليفونيا، والسلطات التونسية ستسهل كل الإجراءات للفريق المصري وبداية من الغد سنناقش مع الجانب الطبي لدينا إمكانية سفر المصابين في الطائرة الخاصة إن حدث ذلك".

وقال دقيش: "لا توجد حالة خطرة بين البعثة المصرية، والفريق الطبى التونسى يتابع جميع الحالات الإيجابية مع منتخب الشباب".

جدير بالذكر أن هناك 14 لاعبا من منتخب الشباب مصابون بفيروس كوورنا بجانب ربيع ياسين المدير الفني مما أدى لاعتبار المنتخب مهزوما أمام ليبيا بسبب النقص العددى.