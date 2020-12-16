شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فرجانى ساسى متمسك بالاستمرار مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، متمسك بالاستمرار فى القلعة البيضاء، قائلاً في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى طارق يحيى: "جلست مع فرجاني ساسي وتحدثت مع وكيله واللاعب متمسك بالاستمرار مع الزمالك".

وأضاف المشرف العام على الكرة، أن المغربى أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق حصل علي مستحقاته المالية، لتنتهى بذلك أزمته، لاسيما وأن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم بعد التدريب الجماعى أمس الثلاثاء.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلاً عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين، كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلاً عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى، وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى، وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.

من جانب آخر، أنهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحلة فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم 23ديسمبر الحالي ويوم 5 أو 6 يناير 2021.